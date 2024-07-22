拜登退選和換柱類似？洪秀柱這樣分析

國民黨前主席洪秀柱受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）美國總統拜登21日宣佈退選，引發震盪。台灣政壇有人形容拜登退選就像昔日中國國民黨的“換柱”情節。對此，當年事件主角的國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，其實換柱與拜登退選在本質上有所不同，雖然外界仍不看好民主黨後續的選情，但起碼不會對民主黨造成太大傷害，但換柱結果，對國民黨當年選舉，確實造成很大傷害。



洪秀柱也說，美國大選不論結果如何，都不會改變美國對全世界的影響力，世局也應該不會出現太大的變化，原來該怎樣發展，還是會繼續那樣發展，尤其對台灣以及兩岸之間的政策，大概也沒有什麼不一樣的變化。



現年82歲的美國總統拜登21日下午宣布退出2024年總統大選，並且表態支持副總統賀錦麗出戰共和黨候選人特朗普，對美國大選投下震撼彈。



洪秀柱今天下午出面受訪談到拜登退選被形容和當年國民黨換柱的情況類似，她說，距離美國大選投票剩下約三個月時間，當年換柱後距離投票也恰巧是三個月的時間，民主黨是否能找出足以勝選的接替者，外界有不少問號，但也不見得就不會有轉折，有待繼續觀察。



洪秀柱提到，拜登已經拿下黨內初選，但還沒有得到民主黨代表大會的提名，但她當年參選是希望“拋磚引玉”，沒想到黨內還是沒有人要選，最後也通過全代會正式提名。因為沒人選，她才出來選，並突破黨內防磚條款，正式獲得國民黨全代會提名，與退選的拜登情況不同。



她也說，拜登退選除了年紀因素外，健康似乎也是原因之一，拜登看起來似乎生病、口齒不是那樣清楚，行動老邁，讓外界有所質疑。但她當年在退選前，沒有這些問題，而且國民黨其實也沒有撤銷提名的規定，最後只好創造“廢止提名”的新名詞，要她退選。



回憶當時狀況，洪秀柱說，她心態還是很健康的，雖然面臨換柱，但還是希望國民黨能贏，只是選舉結果事與願唯，她很遺憾。