洪秀柱：賴明知無法“台獨”卻不處理兩岸關係

洪秀柱受訪。（中評社） 中平社台北7月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席洪秀柱今天受訪時表示，她看了賴清德昨天在民進黨全代會上的“台獨”談話，感到非常憂心，因為即便美國整體氛圍非常反中，為了平衡不發生衝突仍保持雙邊對話，但賴明知“台獨”不可能，卻不思考台灣人民安全，好好處理兩岸關係，這會讓台灣陷入危險境地。



美國總統拜登21日宣布退選，加上對手、共和黨候選人特朗普日前遭槍擊未遂，聲勢大增，被預測可能當選的機率頗大，但特朗普日前接受專訪時曾直白提到，台灣如需要美國的保護就要付費等語，替接下來的美台和兩岸關係增添許多不確定性。



洪秀柱今天下午接受媒體聯訪時對此表示，看了賴清德昨天在民進黨全代會代表上的談話，通篇大談建立台灣主體性的“國家認同”等等，她非常的憂心。



洪秀柱說，因為要確保台海安全，就應該回歸“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例上，改善兩岸關係，才能保證台灣安全、促進兩岸和平，尤其要瞭解如何在國際關係，尤其是美中中之間保持平衡。



洪秀柱舉例說，舉世皆知特朗普及其副手范斯都仇中、反中，美國現在也認為最大敵人就是中國，但是特朗普還是能夠大談他與習近平的交情不錯，也是在打兩面牌，希望雖然美中對抗，但也能保持平衡不導致發生衝突。



洪秀柱批評賴清德，明知不可能“台獨”，卻不能考量台灣人民的安全，以及為台灣下一代福祉著想，好好處理兩岸關係，這是領導人必須好好思考的問題。