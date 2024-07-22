嫡系林宜瑾當不成中常委！郭正亮：賴很傷

賴清德在民進黨全代會致詞。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月22日電／民進黨中常委改選結果出爐，賴清德嫡系、新潮流子弟兵、“立委”林宜瑾因一張廢票，無緣當選中常委。對此，前“立委”郭正亮認為，該局面對於身兼民進黨主席的賴清德而言“相當傷”，因他連黨內都鎮不住。



民進黨中常委開票結果昨出爐，林俊憲、王世堅、王定宇、鍾佩玲、陳茂松、張宏陸、邱志偉均獲得3票；陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰則均獲2票，另有廢票1張，其選票章蓋在林宜瑾的欄位，卻以手印蓋在呂林小鳳的欄位，因此裁定為廢票。獲得2票的陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬進行抽籤，林宜瑾最終落榜。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，林宜瑾無緣當選中常委有兩個意外，首先因新潮流從沒跑過票，因此有一張廢票一定是故意的。另外，本來沒料到前綠委蘇治芬能有抽籤資格，但她最終因拿到2票而獲得抽籤機會，也順利抽中。郭正亮表示，該局面顯示賴清德對英系的“威”還沒有展現出來，且若連黨內都還鎮不住，對賴而言“相當傷”。



郭正亮提及2026台南市長選舉一役，認為王世堅跟蘇治芬屆時將會幫陳亭妃說話，意味著賴清德還沒有穩贏。陳亭妃若民調穩定領先林俊憲，賴清德會好意思沒收初選嗎？郭正亮強調，黨內發生變數會產生連動性的後遺症，顯示著賴清德沒有那麼強。



郭正亮認為，賴清德若要繼續硬搞，黨內會越來越亂，並斷言“立法院”8月開臨時會時，很多資料將外洩給藍白並反整賴清德。