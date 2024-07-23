中評鏡頭：二空文化園區　有架退役戰機

“二空文化園區”展示一架退役“戰鬥機F-5E”，十分吸睛。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月23日電（記者 蔣繼平）位於台南市仁德區的“二空文化園區”，是台南市政府剛修復好的“二空眷村”部分眷舍，未來將推廣眷村歷史與文化，除了各種主題展回顧過往歷史，園區內有一座歷史建築“二空防空碉堡”，另設置一架退役“戰鬥機F-5E”供展示，吸引過往民眾的眼球。



“二空文化園區”位於台南市仁德區二空路上，本月20日開幕，舉辦市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等系列活動。園區也分為“來自二空的呼喚”、“二空記事”、“共譜二空新篇”等3大主題，透過建物、展品、聲響帶領觀者回到屬於那個年代的時空。



所謂“二空”，起源於日本殖民時期空軍的補給總庫，“國民政府”1950年開始建置“二空眷區”，供當時機場倉庫人員及眷屬居住，隨著人口逐漸增加，“二空眷村”因此誕生。後來因政府眷村遷建政策，二空原住戶陸續搬離，僅保仁路與二空路交會處的部分眷舍被保留下來，台南市府2022年著手進行修復工程，建造為“二空新村園區”。



園區內還有兩處特點，南側的仁德二空防空碉堡，是日據時期至戰後防空軍事設施的重要見證，具歷史文化價值，於2016年登錄為台南市歷史建築。園區內另設置一架退役戰鬥機F-5E，自1970年代起，F-5E系列戰機即肩負台海空域的安全重任，對台灣而言是首次組裝高性能戰機，也是航空工業劃時代的產物，頗具意義。