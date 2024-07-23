高虹安涉貪案判決前　慨捐十萬高調炫勝訴

高虹安告台灣名嘴勝訴獲判新台幣10萬元賠償全數慨捐給新竹市消防局。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹7月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安因擔任“立委”期間涉嫌詐領助理費案遭起訴，24日一審官司將宣判，若高貪污罪被判決有罪，將即刻停職。但就在官司宣判前夕，高卻動作頻頻，一下接受特定媒體專訪暢談施政成果，一下又接受網路節目隨行採訪大秀鐵人行程，22日晚間更透過新竹市府新聞科發布新聞稿大炫勝訴官司。



高虹安22日晚間透過新竹市府新聞科發布新聞稿表示，2022地方選舉遭名嘴惡意編造不實言論妨害名譽獲得勝訴，全數將判賠金額新台幣10萬元慷慨捐贈給新竹市消防局用以購置電動車滅火設備。



據瞭解，該官司起因於2022地方選舉，高虹安遭台灣名嘴徐嶔煌在選前爆料她偷吃人夫，誣指高任職鴻海集團與男友李忠庭交往時，李仍是有婦之夫，被高認為嚴重侵害名譽權提告求償，新北地院日前認定徐言論與事實不符，又未經合理查證，判決應賠償高非財產精神損害10萬元。



高虹安16日在上Yahoo TV《智會Z世代》節目時，接受主持人、民眾黨團辦公室主任陳智菡專訪時就曾透露，當時選舉攻防確實讓她的生活過得蠻艱困的，因為每天一直被抹黑，讓她一邊跑選舉行程、一邊還要澄清抹黑。高還笑稱自己思考比較正向，“還吃得下睡得著”，只是又跑選舉又要政治攻防睡得少，讓她當時一口氣瘦了8公斤。



但談起體重，高虹安對民眾黨主席柯文哲就不是那麼坦白，柯在高涉貪案宣判前夕，毫不避諱地在21日回到新竹家鄉連拜3廟，高也現身陪同，兩人一起在新竹內天后宮享用廟方招待的雞蛋糕點心時，柯還虧高“氣色看起來很好，體重是否增加？”高面對柯的關心則笑稱“不能問女生這種問題”。

