包宗和：賀錦麗的中國政策還有待觀察

前台灣大學副校長、政治系名譽教授包宗和。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月23日電（記者 鄭羿菲）美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris, 譯名哈里斯）代表民主黨參選。台灣大學前副校長、政治系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，美國共和黨總統參選人、前總統特朗普依然居於優勢，儘管換上現年60歲的賀錦麗有年輕優勢，但民主黨要力挽狂瀾的難度還是相當高，若沒有盡快對主帥人選產生共識，時間拖越長，越不利。



包宗和說，相比特朗普對中政策清晰、對台政策模糊，賀錦麗還未在對中政策、對台政策上有明顯表達看法，若賀錦麗代表民主黨出線，短時間內應會維持拜登路線，賀錦麗的對中政策還有待觀察。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



包宗和接受中評社訪問表示，美國人民可能還是尊敬拜登，但拜登81歲的年齡與辯論會上的表現，都充分暴露出老態，因此對要讓拜登再當4年總統存有疑慮，再加上特朗普發生九死一生的槍擊案，已塑造“英雄”的形象，而美國是一個崇拜英雄的國家，或許讓特朗普拉到中間選民，對拜登而言更是雪上加霜，因此拜登會退選並不令人意外。



包宗和說，拜登的退選恐怕也是民主黨一個不得已的選擇，因為若這樣一路走下去，特朗普恐怕勝算較大，至少換成賀錦麗對決特朗普的一個優勢是比較年輕，過去大選過程中被說是2個老人的戰爭，現在唯一老的候選人就剩特朗普了，年齡上看起來相對不討好，再加上賀錦麗的口才相當不錯，又是女性，對民主黨來說至少是個機會。



包宗和認為，不過，特朗普雖也78歲，在各方面的表現看起來都還很有活力、很有戰鬥力，也可能抵銷掉賀錦麗在年齡上的優勢，且對賀錦麗最大的挑戰在於，民主黨如何在短時間內整合完畢，且要讓美國人民對賀錦麗有足夠的信心，相信賀錦麗能做一個好總統，恐怕民主黨要力挽狂瀾的難度還是相當高。＜nextpage＞



包宗和指出，雖然賀錦麗已經當了4年副總統，但特朗普是當過總統的候選人，美國人民會對特朗普比較有信心，且賀錦麗相對來說沒有舞台或機會表現，雖然拜登原本與特朗普在9月10日有一場電視辯論會，但特朗普也表達“第二場總統辯論必須重新協商”，顯然不願意給賀錦麗有表現的舞台展現實力，這也可見特朗普居於優勢，不願給居於弱勢者機會，但後續還得觀察，若美國人民希望有辯論，說不定特朗普才會給賀錦麗機會。



包宗和表示，賀錦麗的挑戰不只是特朗普，民主黨內是否認定賀錦麗為共主，也有一些不同的聲音，在距離民主黨代表大會短短1個月內要辦初選會非常倉促，但沒有初選，衹有拜登一句話，正當性會不會受黨內質疑？民主黨若沒有盡快產生共識，恐怕會另生波折，時間拖得越長，對民主黨越不利。



賀錦麗過去似乎並沒有突出自己的對中政策，若賀錦麗出線，民主黨會否為了挽救選情與特朗普競爭抗中？



包宗和說，目前賀錦麗在對中政策上未有明顯表達看法，但若未來要獲民主黨提名，勢必得說清楚，這需要後續觀察才能有比較合理的推論。但照理說，賀錦麗身為拜登的副手，至少在短時間內應會維持拜登的路線，不會有太大變數，未來也得觀察特朗普對中政策與對台正側。



包宗和認為，特朗普的對中政策很清楚，是要加高關稅，但對台灣問題是採取戰略模糊，即便拜登之前有表達“保護費說”等，特朗普並沒有明確說明要支付多大的代價，或者說台灣一旦有危險，特朗普執政下的美國有沒有意願幫忙，就會打個問號，而特朗普也是一個商人個性，或許就得看台灣怎麼樣討價還價。