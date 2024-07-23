謝瑞明：燦系跑9票式微　但綠非賴說了算

曾任民進黨桃園市黨部執行長的萬能科技大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明。（中評社 資料照） 中評社桃園7月23日電（記者 盧誠輝）針對民進黨21日黨職改選結果，曾任民進黨桃園市黨部執行長的萬能科技大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明接受中評社訪問分析，“桃園隊”在民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭收押禁見後，士氣大傷，光是中執委選舉燦系就跑了9票，這對派系在地方而言是很嚴重的事情。此選舉結果也顯示，向來講究派系共治與恐怖平衡的民進黨，仍不是賴清德一人說了算！



謝瑞明，中國文化大學政治學博士，曾任民進黨第16屆黨代表，民進黨中央黨部組織部專員、民進黨桃園市黨部4任執行長、桃園市議會民進黨團辦公室10年主任，有中央地方的黨務及輔選經驗，也長期研究民進黨派系。現任萬能科技大學通識中心兼任助理教授。



謝瑞明表示，“桃園隊”在歷經鄭文燦遭收押禁見的打擊後，現階段雖不至於瓦解，但逐漸式微已是不可擋的趨勢，再加上在其他派系慫恿之下，許多燦系黨代表為了政治利益和資源，就會選擇靠到其他派系去，這就所謂“良禽擇木而棲”的道理。



他指出，所以這次“正國會”的手就伸進桃園來，把民進黨桃園市議員陳睿生拱上去當中執委，最後也獲得18票確定當選，而燦系人馬鄭志宏（中美醫院董事長／桃園市全代）和呂林小鳳（桃園市議員）這次則分別以19票和18票，勉強算是守住2席的燦系中執委。



謝瑞明分析，若把鄭志宏和呂林小鳳的票相加衹有37票，但桃園市議員（當然黨代表）共有23席，加上桃園市黨部主委黃傅淑香和評召郭蔡美英2席，另外還有21席票選的全黨代表，加起來總共就有46票，但燦系卻只開出37票，其中少掉的9票就是跑票了，而鄭文燦以前是不容許發生這樣狀況的。



謝瑞明認為，從這次民進黨職改選可以看出，“桃園隊”已逐漸開始式微，以前鄭文燦還在的時候，“桃園隊”頂多只跑1到2票而已，但這次一跑就跑掉9票，這對派系在地方而言是很嚴重的事情，因為陳睿生若只拿到17票就要抽籤決定，而陳最後卻拿到18票確定當選中執委，很顯然跑掉的9票中至少有一半已經投靠“正國會”投給陳了。