趙怡翔：台灣需謹慎因應美國大選結果

民進黨籍台北市議員趙怡翔。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）美國民主黨總統拜登宣布退選，支持副總統賀錦麗出征。台前駐美代表處政治組長、民進黨籍台北市議員趙怡翔表示，若提名賀錦麗對民主黨有利，因拜登81歲高齡的劣勢會轉移到共和黨總統候選人特朗普身上，但不論是特朗普還是賀錦麗誰當選，美國都依然是台灣最重要的戰略夥伴，台灣必須謹慎因應這場選舉結果。



有“口譯哥”之稱的趙怡翔表示，賀錦麗若被提名對民主黨有利，事實上，賀錦麗接任將帶來的短期效益不大，從美國的民調來看賀錦麗僅超越拜登1至2百分點，正面觀感甚至比拜登還低。而美國選舉已逐漸被定位成正反特朗普兩派，無論民主黨推派誰出來，議題依然環繞著特朗普走。



他說，但11月舉行的美國大選距今還有將近4個月，研判賀錦麗會對民主黨選情依然有幫助。首先，賀錦麗將重啟拜登辯論會表現不佳而停滯的募款工作。此外，她被視為進步派，較有機會找回以哈戰爭而流失掉的青年選票。再來，拜登退選後，特朗普將成為美國史上選舉最高齡的候選人，相較60歲的賀錦麗，過往拜登高齡這個劣勢將轉嫁到特朗普身上。



他還說，當然賀錦麗也會遇到許多難關，從黨內是否接受拜登推薦，提名她為總統候選人，直到如何克服過往她被視為比較不親民、說話缺乏親和力的形象。而同時，移民與經濟議題也將持續作為民主黨的重大挑戰。這些發展都有待觀察。



“台灣必須謹慎因應這場選舉結果。”趙怡翔指出，美國大選將對台灣影響很深，無論是特朗普或賀錦麗，他們過往的經歷與立場都專注於內政議題，對台美及美中關係上都難免帶來不同思維與作法。賀錦麗曾經是加州檢察長，以打擊大財團犯罪出名，嗣後擔任聯邦參議員期間也比較少處理外交與安全事務。她是近年成為副總統之後，才比較積極處理印太安全議題，多次代表拜登參與國際訪問與峰會。