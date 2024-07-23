林永樂：台灣不能單靠美國　兩岸溝通很重要

前“外長”林永樂接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）針對美國總統大選牽動台海穩定，馬政府時期“外交部長”林永樂接受中評社訪問時表示，台灣不能單靠美國，兩岸溝通、建立有效管道，還是很重要，唯有如此台灣才有自主性，而不是只能聽美國要你怎麼做。



林永樂，美國喬治城大學外交學院碩士，現任對外關係協會理事長，歷任駐格瑞那達大使兼駐聖文森“大使”、駐印尼代表、駐歐盟兼駐比利時代表，2012年9月在馬英九任內接任“外交部長”，2016年政黨輪替後持續受到蔡英文重用，同年7月擔任駐英代表，2020年7月退休。



台灣大學社會科學院和台北論壇基金會22日共同主辦“美國總統大選觀察”座談會，出席聆聽的林永樂接受中評社訪問。



林永樂認為，美國對台灣的支持，對台灣的安全本來就很重要，不是現在，過去一直都是這樣，從李登輝、陳水扁到馬英九時代，對美軍購是持續進行，而且有很多事實上是跨越任期的，所以接下來這部分還是要繼續做，被認為是保險費也好，美台之間的合作仍是重要，台灣需要和美國加強安全方面的合作，也是一個事實。



談到現在的賴清德政府對大陸採對抗態度，被認為只能單邊依賴美國，假使特朗普上任後，台灣的自主空間會更小？



林永樂說，確實是這樣，兩岸之間要如何能建立或維持溝通管道，本來就是一個挑戰，而兩岸的和解、和平，也是持續要做的事情，不管是直接管道，或者間接管道，總是要去努力避免雙邊的誤會或誤解，不能走單邊依賴美國的路線。

