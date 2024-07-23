中評關注：非賴系搶進常會　力防初選被沒收

民進黨黨職日前改選，非賴系拿下4席，未來要守住2026初選制度。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）民進黨21日全代會改選黨職，在10席中常委之中，非賴系取得4席，包括英系綠委王世堅、前綠委蘇治芬、被“正國會”除名綠委陳亭妃以及蘇系綠委張宏陸。其中除張宏陸過去與新潮流關係不錯，其他三人都有大砲個性，未來民進黨中常會聲音會較多元。由於這次黨核心可決定2026初選遊戲規則，非賴系常委也是來提防賴清德“沒收初選”。



力拚參選台南市長的陳亭妃雖然被“正國會”除名，但在自助、人助、天助狀況下拿下1席中常委。她昨日接受廣播專訪數度強調相信賴清德，絕對會讓初選制度繼續執行，絕對不會採取徵召的方式；顯現她拼命要進入中常會，就是擔心初選機會被沒收，由賴欽定子弟兵參選。



民進黨提名幾乎穩當選的台南市，只要賴清德改用徵召，幾可篤定賴系子弟兵、“立委”林俊憲機會很大。林俊憲也趕緊澄清，台南市是民進黨長期執政的地方，一定要採取民主機制初選。但陳亭妃仍不敢掉以輕心。



回顧2022年民進黨在九合一地方選舉大輸，蔡英文請辭。當時就幾乎全部縣市都以徵召決定人選，只有屏東縣長是採取全民調初選。當時提名前新竹市長林智堅選桃園市長，後來因為論文抄襲事件，林智堅退選重傷民進黨。



如果當初桃園市長選舉採取黨內初選，很可能不會發生林智堅論文抄襲事件。但蔡採取徵召，難以說服其他有意競爭的黨內同志，林智堅論文抄襲到底是黨內同志打擊自己人還是對手攻擊，其實很難說。



陳亭妃堅持進入本屆中常會，就是意圖爭取在中常會有發言權，捍衛台南市長初選制度。除了陳亭妃，英系王世堅、蘇治芬以及蘇系張宏陸，也可能是為了保住自己派系的2026提名權。