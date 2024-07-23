烏凌翔：綠扛不住美壓力　台積電自求多福

《電子時報》前總編輯、科技力智庫執行長烏凌翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月23日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人特朗普稱台積電搶走美國晶片產業，科技力智庫執行長烏凌翔向中評社表示，特朗普若當選勢必會加大力道要台積電先進製程轉移到美國，民進黨政府是扛不住美國壓力的，台積電只能自求多福。



烏凌翔為蒙古族，祖籍內蒙古喀喇沁左旗，台灣大學電機系學士、美國密西根大學電資碩士、台大政治系博士。曾任台視新聞部記者、公視新聞部採訪組長、美媒CNBC台灣區主編、台灣電子產業專業媒體《電子時報》（Digitimes）總編輯，現為“科技力智庫”執行長。烏凌翔專長包括權力轉移理論、科技競爭與國際關係。



特朗普日前接受專訪時談到台灣議題，直言台灣奪走美國晶片產業，還說台灣要美國保護就需要付費。



烏凌翔表示，現在看起來美國不論民主黨或共和黨都想讓美國再次偉大，希望結合所謂“民主陣營”壓制中國大陸，這個策略兩黨都一樣，所以不論民主黨或共和黨最後誰勝選，美國這個政策基本上不會改變，兩黨最大的差異在於內政，對外政策差別不大。也就是說，美國對台灣以及對台灣半導體業者施壓，迫使台灣半導體產業幫助美國，這樣的政策還是會持續下去。



烏凌翔表示，台積電2020年5月宣布有意到美國亞利桑那州設廠，如果說成完全是在美國壓迫下做出的決定也不算過分。台積電在亞利桑那廠區的土地面積其實可以設6座晶圓廠，而目前衹有1座在興建，顯示美國一開始就希望台積電在當地的產能不要只是一個月2萬片那麼少。



烏凌翔表示，台積電在美國也不是沒有經驗，1995年他們就在美國華盛頓州投資設立一座晶圓廠叫Wafer Tech，並且在德州、加州有設計研發中心，換句話說，台積電並非不曉得在美國設廠的各種缺點，否則在華盛頓州早就擴建了。台積電在華盛頓州的廠區其實可以容納4座晶圓廠，但最後只建了1座，實在是績效欠佳，無法擴張。