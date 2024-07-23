訪美卡大位？盧秀燕：專心台中市政

盧秀燕22日深夜啟程訪美。（中評社 盧誠輝攝） 盧秀燕此行有多位台中市政府局處首長隨行。（中評社 盧誠輝攝） 盧秀燕22日深夜10點準時抵達桃園機場第二航廈出境大廳。（中評社 盧誠輝攝） 盧秀燕在機場發表簡短談話後隨即入關準備登機。（中評社 盧誠輝攝） 盧秀燕訪美吸引大批媒體在桃園機場第二航廈大廳守候。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕22日深夜出發訪問美國，她在桃園機場第二航廈出境大廳受訪表示，這是她上任台中市長5年半以來第一次訪問美國，將努力加強與美國的城市情誼與外交工作，出訪前她還特別在市府召開一次防颱整備會議，隨時掌握各種狀況，必要時她個人會改變行程趕回台灣。對於日本學者小笠原欣幸看好她是2028大選的國民黨候選人，盧則說她現在最重要的工作就是專心市政，謝謝大家關心。



盧秀燕22日深夜搭機出訪美國，台中市副市長黃國榮、秘書處處長謝佳蓁、數位治理局長林谷隆、新聞局長欒治誼和教育局長蔣偉民等隨行。一行人搭乘晚上11點30分的華航CI22班機飛往西雅圖，預計在美西時間7月22日晚上7點24分抵達，展開為期10天的訪美行程。



盧秀燕在桃園機場第二航廈出境大廳接受媒體聯訪時指出，這是她上任5年半以來第一次訪問美國，美國是台中市最大城市交流的國家，台中市在美國共有16個姊妹市與2個友好城市，所以她希望此行能加強和美國的城市情誼和城市外交工作。



盧秀燕強調，此次訪美共有4大目的，一是拜訪姊妹市來促進彼此的情誼與交流，二是參訪高科技廠商，三是慰問和拜訪台中市在外打拚的台商朋友，四是宣慰僑胞，她希望此行能夠順利。



對於颱風逐漸逼近台灣，盧秀燕說，她在22日晚上7點多準備要離開台中市府之前，還特別親自召開了一次防颱整備會議，就各項的因應事宜來進行盤點與整備。此次訪美期間，她也會隨時關注與掌握颱風的動態，且現在高科技非常的發達，上次她訪問新加坡的時候，不管市府有任何狀況，都能在第一時間參加或親自主持相關會議，並下達各種指示，而未來若有必要的時候，她個人會改變行程趕回台灣。



媒體詢問，對於日本學者小笠原欣幸日前分析，盧秀燕是2028大選他最看好的國民黨候選人，盧秀燕則表示，現在當下她最重要的工作就是把市政做好，持續專注在台中市政上面，謝謝大家的關心。