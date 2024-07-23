歷史哥看賴清德全代會演說　很可怕、很納粹

賴清德在民進黨全代會致詞。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月23日電／民進黨21日舉行全代會，身兼黨主席的賴清德全程以閩南語致詞，強調將建立台灣主體性的“國家認同”，更稱“沒有建立‘憲法’規範的權威與共識，政黨政治不可能健全”。台灣民眾黨籍前“立委”陳琬惠22日在網路節目痛批，賴談讓台灣和平繁榮淪為口號，卻無解決方案，身為民眾的她感受不到安全。名嘴歷史哥李易修更指出，賴刻意不提到場的陳水扁，還打開“台獨”加速器，暗示不照民進黨的“釋憲”就沒有政黨政治的空間，很可怕、很納粹。



根據《中時新聞網》報導，歷史哥22日在網路節目《一起Battle》節目說，不少新聞都沒提到賴清德打招呼問候這一段，沒提到陳水扁。賴致詞時說，蕭美琴、“行政院”卓榮泰院長、陳建仁、姚文嘉前主席、許信良前主席、蘇貞昌前主席、游錫堃前主席、創黨18人小組、“行政院”鄭麗君副院長、各位中常委、中評委、中執委、中評會賴瑞隆主委、各執政縣市長、林右昌秘書長、各位“立委”、各位貴賓、全黨同志，大家午安、大家好！



對此，陳琬惠質疑，怎麼有一個人有去現場，沒給他稱呼到？“對！陳水扁到現場怎麼沒講？還有蔡英文，你講都不講！”歷史哥直呼，這裡面有很多貓膩，超級不尋常！陳琬惠表示，從好的角度來說，蔡英文她就是客氣，不在其位不謀其事，很客氣地說她另有行程、不克出席。今天早上在地方上還聽到說，蔡英文是“英皇”，賴清德是“賴帝”，現在就是以他為主，底下的人要乖要聽話。對蔡英文就假裝看不見，不傷和氣。



陳琬惠指出，賴清德到地方上講話，是可以不看稿的，誰是什麼黨都能講出來，非常玲瓏，但陳水扁卻跳過不提，這個就是賴清德的個性，某程度叫做潔癖，就是，你弄過我，我就不開心、不爽，不爽我就不要講到你！但賴清德不是像蔡英文那麼好命，他需要解決八年來留下的很多問題，不管勞保破產或民生缺電，還有台南光電黑影幢幢，因此是不是要跟在野踩這麼硬、一意孤行？這對台灣政治的發展跟穩定沒有好處。