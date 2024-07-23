盧秀燕化身氣象主播提醒防颱　盧主播回來了

凱米颱風將襲台，台中市長盧秀燕化身氣象主播提醒市民注意安全。(照片：漾台中臉書) 中評社台北7月23日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨晚率團赴美訪問，但卻碰到中度颱風凱米將襲台。台中市政府官方臉書“漾台中”發布氣象預警資訊提醒市民，圖卡上還貼出盧秀燕化身氣象主播，手比向颱風的模樣，讓人想起過去的“盧主播”。



中度颱風凱米來勢洶洶，確定將是今年首個侵台颱風，預計將在24日影響台灣陸地。盧秀燕昨天出發前表示，她已召開防颱整備會議，訪美期間將隨時視訊掌握颱風最新動態，並不排除因應颱風變化，提前結束訪問回台。



台中市政府提醒，氣象署預估明天(24日)、周四(25日)最接近本島，中部地區恐出現陣雨或雷雨，尤其山區須留意大雨或局部豪雨發生，市民們務必要注意人身安全與行車安全。降雨期間請避免前往山區及溪邊，若遇到淹水或是水利設施災情，可以撥打119或是1999專線通報，也可以下載台中水情app，隨時掌握各區的水情資訊。



盧秀燕從政前是記者、主播，曾擔任華視晚間新聞氣象主播、中部新聞採訪中心主任。還在“老三台”時代，榮獲第25屆金鐘獎電視新聞採訪獎，媒體資歷深厚。去年記者節時，她就曾“同框”1987年的自己，將當時播報氣象的畫面與現今結合，以觀眾熟悉的氣象播報片頭開場，並說出和當年一樣的台詞，掀起熱烈討論。