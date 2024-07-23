爆料鄭文燦喝花酒挨告　林國春要求當面對質

新北市議員林國春。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，中國國民黨籍新北市議員林國春去年爆料鄭文燦曾到澳門接受性招待，後被鄭文燦提告妨害名譽。台北地檢署22日上午傳喚林國春說明。林國春受訪表示，要求檢察官下次借提鄭文燦和他當面對質，他也會帶證人一起出庭。



全案源於2023年10月間，一段疑似鄭文燦和一女子一前一後進入飯店房間的影片，引爆輿論熱議。雖然鄭文燦立即反駁，強調根本遭人移花接木，但林國春於11月間召開記者會，提出一段錄音檔，爆料鄭文燦曾赴澳門接受性招待，同席甚至還有吸金新台幣136億被通緝的秦祥鈺。



鄭文燦當時透過辦公室回應，2011年他與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所、也沒有接受秦姓人士的招待，更沒有林國春稱帶出場的情事，“假爆料、真抹黑”的指控根本違反事實、違反常理，並對林國春提告妨害名譽。



台北地檢署22日以被告身份傳喚林國春，他受訪時表示，當初踢爆鄭文燦的事情有提供相關事證，後來陸續也有其他證人出來說話，代表鄭文燦確實有接受招待，也有帶女生出場。他認為，公務人員涉及不正當場所就已先記一大過，何況貴為“行政院副院長”根本沒有資格帶領公務人員，當時是希望鄭能知所進退、不要擔任“行政院副院長”的職務，而提出的質疑。



此外，林國春說，有1名在澳門經商的台人指證歷歷，親眼看到鄭文燦接受招待，吃了多少東西、開了多少酒，也都記得一清二楚，將要求檢察官下次開庭借提鄭文燦和他當面對質，他也會找證人出庭。