藍白不敢對抗大法官？郭正亮：要有勇氣膽識

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電／“憲法”法庭”19日針對“國會”改革修法相關條文做出暫時處分的判決，對此，前“立委”郭正亮22日在YouTube直播上懷疑，中國國民黨和台灣民眾黨擔心沒有能力在話語權上對抗15位大法官，恐會影響選民。郭正亮認為，這種憂慮真的很奇怪，例如羅斯福欲以新政解決大蕭條，敢直接對抗美國最高法院，否則老百姓會失業餓死，這哪裡是只會讀死書的法官所知道的？最後最高法院只好讓步。他也引邱吉爾曾說“從政第一品質就是勇氣！”如果沒有膽識，沒辦法做任何事！



對於國民黨和民眾黨未來的路線，郭正亮22日在他自己的YouTube頻道分析，政治體制內的博弈，效果遠大於群眾運動，視國民黨和民眾黨要不要認真研究法律和預算，知道從哪裡砍，民進黨政府會痛。例如每一個部會都有一些法律在支撐，或是某些小金庫依附於某些法律而存在，就把小金庫的法律砍了，看民進黨叫不叫。



郭正亮認為，搞群眾運動不一定會有結果，例如青鳥前幾場人也很多，但“國會”改革最後全部都通過，所以真正是大家要去研究法律和預算，知道哪個地方砍下去可以正中要害。因為國民黨和民眾黨加起來，“國會”就過半，這是藍白的優勢和籌碼。



又如這次通過NCC組織法修正，他說，這才是正辦，把審照權砍掉，乾淨俐落，如果不動到NCC的組織權限，如何正本清源去修理NCC？這是非常漂亮的典範，其他部會也可以比照辦理。



郭正亮建議，既然國民黨的選民比較溫良恭儉讓，那就應該要好好研究法律和預算，因為藍營的選民吃這套，跟民進黨不一樣。



如果修“憲法”訴訟法，刪除第43條暫時處分權限，大法官肯定跳起來。郭正亮披露，國民黨和民眾黨擔心沒有能力在話語權上對抗15位大法官，恐會影響選民。



“這種憂慮真的很奇怪”，郭正亮以美國經濟大蕭條歷史為例，羅斯福當總統欲實行新政，需要擴權，當時美國聯邦最高法院認為羅斯福新政違憲。



郭正亮不滿地說，“哪有最高法院是最高？永遠是真理的代表？屁啦，哪有這回事？”羅斯福就不服，威脅最高法院，如果再這樣下去，就擴充最高法院人數！反正是總統任命的。



郭正亮強調，當時代在變遷，羅斯福站在老百姓這一邊，直接對抗最高法院，認為這時候如果不擴大政府職能，很多老百姓都會失業餓死。這些問題哪裡是只會讀死書的法官所知道的？最後美國最高法院讓步，新政繼續推動。



郭正亮引用邱吉爾講的話，“從政第一品質就是勇氣！”如果沒有膽識，沒辦法做任何事！不論學歷、知識、社會經驗等，最重要的還是勇氣！要有膽識，沒有膽識，一事無成，就是被輾壓吞噬。



郭正亮說，“這次選舉只幫一個人站台，因為她是我見過國民黨裡面最勇敢的人，就是徐巧芯！我衹有幫她站台，我覺得一定要幫她當選。”



郭正亮說，不敢說徐巧芯很有學問，“我覺得我比她有學問，可是徐巧芯的勇氣超過我！”國民黨需要這樣的人。