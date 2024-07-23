黃暐瀚析綠營中常委改選　對賴清德是硬傷

針對民進黨中常委選舉結果，媒體人黃暐瀚在臉書發文分析。（照:黃暐瀚臉書） 中評社台北7月23日電／民進黨21日中常委改選，親賴系拿下6席取得過半，非賴系統拿下4席。媒體人黃暐瀚分析，賴清德雖實質掌握中常會過半席次，看似平盤卻是硬傷，“票數掌握力不夠”、“抽籤運勢不強”，未來民進黨中常會未必是一言堂。



民進黨中常委當選名單：新潮流2席：林俊憲、邱志偉；“正國會”1席：陳茂松；湧言會1席：王定宇；綠色友誼連線1席：鍾佩玲；民主活水1席：洪申翰；英系2席：王世堅、蘇治芬；蘇系1席：張宏陸；妃系1席：陳亭妃。



黃暐瀚22日在臉書發文指出，雖然民主活水洪申翰意外抽中一席，加上友賴的“正國會”陳茂松、湧言會王定宇，還有綠色友誼連線的鍾佩玲，親賴依舊維持6席，但在“三票中執委就可以選上一席中常委”的基本遊戲規則下，新系拿九票、英系才四票，沒想到最後結果新系、英系卻都是“兩席常委”作收，用這個角度看，就能理解為何會說新系這次吃下了一記“硬傷”。



黃暐瀚指出，“票數掌握力不夠”，新系中執委林宜瑾差1票進到第二輪，如果不是那張手印蓋到呂林小鳳的廢票，林宜瑾第一輪就穩穩當選中常委了，根本不用抽籤，投票前新系最擔心的跑票或廢票，終究還是發生。



“抽籤運勢不強”，黃暐瀚續指，陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰等四位兩票的中執委要抽第二輪，唯一落馬的，就是新系林宜瑾。林宜瑾身為賴清德嫡系子弟兵，中執委選完算票明明票數夠（新系7票、燦系2票），但最後卻開不出三席中常委，顯示賴清德的“宰制力不夠、運勢也不足”，面對非賴四席的“意見（異見）”，未來兩年民進黨的權力核心中常委，未必會是一言堂。