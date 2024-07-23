江啟臣率藍白委訪歐　首站拜會捷克眾議院

江啟臣率團拜會捷克眾議院。（照片：江啟臣辦公室提供） 中評社台北7月23日電／中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣20日起率團赴歐洲進行“國會”外交，首站拜會捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）、並和眾議員們交流。江啟臣表示，捷克是台灣最重要的歐洲友人，不只是民主夥伴，也在教育、文化、科技、經濟有實質交流，包括今年是台北直飛布拉格滿周年，另有“國科會”每年補助與捷克的研究人員交流計劃，並成立IC設計基地，拓展雙方的合作領域。



“立法院副院長”江啟臣20日晚間率6位藍白“立委”訪問捷克、西班牙、意大利等國，成員包括：藍委萬美玲、呂玉玲、柯志恩、王育敏、洪孟楷；民眾黨籍“立委”林憶君，預計8月初返台。



該訪團首站到捷克布拉格，拜訪捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova），並與眾議員交流，並參訪捷克國家博物館、查理大學及“國科會”IC設計海外訓練中心。



江啟臣提到，第一個正式官方拜會行程就來到捷克眾議院，此為台捷友好合作聲明生效以來，雙邊副議長層級首次交流，象徵“中華民國”“立法院”與捷克眾議院的誠摯友誼。近年來捷克為台灣開啟了歐洲的大門，雙方共享民主、自由、人權及法治的普世價值，面對複雜國際情勢與地緣政治風險，雙方堅守民主陣線，合力維護民主自由理念，確保人民安居樂業。



江啟臣也說，台捷近年來在經濟、文化、教育、科技等領域簽署多項合作備忘錄，去年6月捷克眾議院通過支持台灣參與國際組織等決議，與台建立友好關係。