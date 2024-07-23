韓國瑜半年少232萬存款　揹2千萬房貸

韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／“監察院”廉政專刊今天公布“立法院”正副院長等111人財產申報，“立法院長”韓國瑜及妻子李佳芬名共申報存款新台幣883萬6866元，相較半年前登記不分區“立委”時，短少約232萬。另外，韓國瑜和李佳芬還背著房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右。此外，韓國瑜在其它有價財產還有申報賣菜郎CEO韓國瑜、韓國瑜標章兩樣，價值部分都是無法估價。



據“監察院”公布的財產申報表，存款部分，韓國瑜與李佳芬申報存款883萬6866元、相較半年前不分區“立委”登記時的申報短少約232萬；強普與晶隼股票230萬7，690元 、基金受益憑證445萬7415元、11筆儲蓄險，債務部分，還有房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右。



債務部分，韓國瑜與李佳芬還有房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右。



不動產部分，李佳芬名下有5筆土地、皆坐落在雲林縣斗六市；1筆同樣位於斗六的建物、1680萬，另有兩部車齡超過5年的MITSUBISHI、LEXUS汽車。



韓國瑜在其它有價財產還有申報賣菜郎CEO韓國瑜、韓國瑜標章兩樣，價值部分都是無法估價。“賣菜郎CEO韓國瑜”是韓國瑜在2019年大選期間，為自己申請的個人商標，也是當時唯一申請的候選人。



副院長江啟臣部分，他名下登記6筆土地、5筆建物都在台中；妻子劉姿伶則有3筆土地、1筆建物在雙北地區，與劉姿伶共同申報存款有1949萬3372元；並未購置股票與債券，僅有兩筆基金價值49萬5699元；還背243萬5011元房貸，另劉姿伶還有多筆事業投資2959萬元，主要是建設及開發公司。