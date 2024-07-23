王鴻薇：兩岸關係若好　對美不必照單全收

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月23日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人特朗普認為台灣應付保護費，“行政院長”卓榮泰說願意付出更多責任。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪表示，兩岸關係不佳，民進黨政府對美國的要求只能照單全收。若能讓兩岸關係變好，我們就比較不需要理會美國的保護費要求。



特朗普日前接受專訪時談到台灣議題，直言台灣奪走美國晶片產業，還說台灣要美國保護就需要付費。



卓榮泰17日於“行政院”與媒體茶敘時表示，有注意到特朗普的說法，台灣願意付出更多責任，藉以防衛台灣，保障安全。



王鴻薇表示，卓榮泰的說法有點不清不楚，事實上對特朗普來說保護費的意思是要錢，並不是要你的責任，如果卓說的責任其實等於錢的話，這可能才會讓特朗普滿意。



王鴻薇指出，但是問題是我們到底要付多少保護費？特朗普昔日的國安顧問歐布萊恩是要台灣把防衛支出調整到GDP的5%。也就是說，我們現在每年的防衛預算6000億元要調整一倍到1兆2000億元，這是一筆非常大的數字。



王鴻薇表示，所以當卓榮泰說願意付出更大的責任時，他是不是可以具體對納稅人講清楚，我們到底還要付多少錢？



王鴻薇指出，而且說實話，長期以來台灣就一直在付保護費，我們一直向美國購買武器。可是對台灣來說，當務之急應該還是把兩岸關係搞好，因為過去在馬英九時代，美國也一樣要求你們必須大幅調高防衛支出到GDP的3%，可是當時的兩岸關係緩和，我們就不一定要對美國照單全收。



王鴻薇表示，可是現在兩岸關係不佳，外媒形容台海是全世界最危險的地方，在這樣的狀況下，我們只能對美國的要求照單全收，包括他們要賣什麼武器我們就必須買，甚至買了之後美國還可以延宕交貨，目前延宕交貨的金額已經達到192億美元，我們看起來也拿美國沒辦法。



王鴻薇指出，如果兩岸關係越平和，當美國要求我們交保護費時，我們就比較不需要理會。