童振源駁特朗普　美才是半導體賺最多的國家

台駐新加坡代表童振源。（照:童振源臉書） 中評社台北7月23日電／美國共和黨總統候選人特朗普日前接受專訪指出，台灣搶走美國晶片生意，更提到要收取“保護費”。台灣駐新加坡代表童振源童振源指出，“這是錯的資訊”。事實上，美國仍是半導體產業最賺錢的國家，而且台美半導體合作是互惠雙贏。正因為有台灣半導體代工業協助，尤其在先進製程方面，美國的半導體設計公司輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）、博通（Broadcom）、超微（AMD）才能持續在世界獨佔鰲頭。



童振源學者出身，曾任“僑委會委員長”、駐泰國代表、“國安會”諮委、“行政院”發言人、陸委會副主委、政治大學國家發展研究所教授、政大預測市場研究中心主任、遠景基金會中國經濟分析計劃主持人等。



童振源今天在臉書發文表示，確實，台灣的晶圓代工是世界超強，去年台灣晶圓代工產值佔了全球77.9%。然而，晶圓代工只是晶圓製造的一部分，更是龐大半導體產業生態系的一部分。根據波士頓諮詢公司（BCG）在今年五月的報告，美國占全球半導體產業2022年全部附加價值的38%，遠遠領先台灣的11%，美國仍是半導體產業最賺錢的國家，超過台灣三倍以上。



童振源說明，正因為有台灣半導體代工業協助，尤其在先進製程方面，美國的半導體設計公司輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）、博通（Broadcom）、超微（AMD）才能持續在世界獨佔鰲頭。



童振源續指，全球半導體產業生態系非常龐大，根據BCG的估算，半導體設計占全球半導體附加價值的比重高達56%，第二名的晶圓製造只占19%，其他包括半導體設備占12%、封裝測試占6%、半導體材料占5%、軟體及智慧財產權占3%。且晶圓製造包括晶圓代工廠及整合元件製造廠，台灣只是在晶圓代工方面獨佔鰲頭，而美國仍是整合元件製造的老大。