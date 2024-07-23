NCC人事案　綠營不溝通王鴻薇指問題多

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王鴻薇今受訪時表示，對於民進黨團表示將在接下來的“立院”臨時會中提出的NCC（通訊傳播委員會）人事案及“考試委員”人事案，“行政院”並未與在野黨進行任何溝通協調。王鴻薇強調，對於“考試委員”人事案，國民黨會認真審議，但對於爭議較大的NCC人事案，則需要更多討論空間。



王鴻薇指出，“行政院長”卓榮泰提出人事案後，至今未與任何在野黨進行溝通協調，包括國民黨和民眾黨都未接到任何通知。她質疑民進黨有意在臨時會期間強行通過相關人事案。



王鴻薇進一步說明，民進黨希望在臨時會通過的主要是NCC的四位委員和“考試委員”。她表示，“考試委員”的任期將於8月31日截止，“考試院”的運作較少爭議，國民黨會認真審議此案，確保“考試院”能夠正常運作。然而，對於NCC人事案，她認為問題頗多。她指出，NCC過去一直受到政治干預，且委員未能獨立運作，這些都需要在討論中解決。



此外，對於臨時會期間較短可能會壓縮審查時間。王鴻薇解釋說，“考試委員”確實需要在9月1日上任，因此臨時會的時間安排較一般會期更為密集，以便處理重大法案和人事案。國民黨也有一些優先法案，希望能在臨時會中通過。