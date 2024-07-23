軍費GDP5%？周偉航：特朗普若勝勒索台灣

時代力量決策委員、時事評論員“人渣文本”周偉航。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月23日電（記者 鄭羿菲）針對美國共和黨總統候選人特朗普表達“台灣應付我們保護費”，“行政院長”卓榮泰回應“我們願意付出更多責任”。時代力量決策委員、時事評論員“人渣文本”周偉航接受中評社訪問表示，美國對台遲交軍購已有一定比例。若特朗普再度執政並提出這樣的要求，民進黨政府應反映並爭取技術轉移，讓台灣在地生產。除維持台美關係外，也強調台灣自主性。



除了特朗普表達“保護費說”外，特朗普執政時代的美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）也稱，台灣應考慮將“國防”支出增加到GDP的5%（台灣2024“國防”預算編列新台幣6068億，佔GDP2.5%）。



至於台灣“國防”預算提升到GDP5%，佔政府總預算的43%，台灣可能這麼做？周偉航表示，實質上不可能一蹴可幾，台灣稅負相對低，因此不可能提出這麼高的“國防”預算，這可能成為特朗普勝選後勒索台灣的一個話題。台灣要如何因應，或許民進黨會把壓力轉嫁到中國國民黨身上，表達台灣在野黨的反對立場，這還有待觀察。



周偉航是輔仁大學哲學博士，1998年曾在馬英九台北市長競選總部任職馬隨行秘書，2000年以後長期擔任選舉幕僚、政治幕僚。筆名為“人渣文本”，2013年曾發表“大學生不要當的10種人”一文而聲名大噪，FB社團“特急件小周的人渣文本”有12萬名追踪者。曾任輔仁大學哲學系兼任助理教授，現為時代力量決策委員。



周偉航接受中評社訪問表示，特朗普對國際關係、台灣問題是否採取上次執政的態度，恐怕藍綠兩大黨、美國政治專家都沒辦法這麼快下定論。因為特朗普若勝選，最後選擇的執政團隊是誰，現在並未確定。但觀察目前有能力喊牌人物的態度，基本上對台灣都是友善的。只是雙方主軸仍是“台灣在自我防衛上要出多少錢”，且美國對出錢的問題能有什麼回應。