出手助英系拿常委？陳其邁大談信賴

高雄市長陳其邁接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月23日電（記者 蔣繼平）民進黨21日召開全代會後，英系維持實力保有2席中常委席次，外傳是民進黨籍高雄市長陳其邁出手與湧言會斡旋，已是非賴系共主。陳其邁今天受訪被媒體問及此事時，陳僅回應市政優先以及相信賴清德會帶領大家一起努力進行台灣政治改革。



民進黨21日召開全代會，兩年一次改選黨內權力核心中常委、中評委。在10席中常委之中，賴系6席，非賴系4席。10席中常委包括：新潮流2席邱志偉、林俊憲；英系2席王世堅、蘇治芬；蘇系1席張宏陸；“正國會”1席陳茂松；湧言會1席王定宇；綠色友誼連線1席鍾佩玲；民主活水1席洪申翰；遭“正國會”除名的陳亭妃1席。



英系維持實力拿下2席中常委。外傳是陳其邁出手與湧言會系統斡旋，最後英系在常委票上得到抽籤機會，最後也如願拿下2席。由於外界認為原屬湧言會的高雄市議員鄭光峰是最可能的跑票者，湧言會人士22日說明，鄭光峰從頭到尾就是陳其邁的人，湧言會三席中執委配票各20張黨代表票，精準當選一席中常委，沒有所謂跑票的問題。



高雄市政府每周二的市政行程，23日上午移師到前鎮區的淨零學院舉行，陳其邁出席並接受媒體聯訪，媒體針對英系多一席中常委是否有扮演關鍵力量，以及全代會改選後被稱是非賴系共主的看法進行提問。



對此，陳其邁回應，他一向是市政優先，民進黨是一個民主的政黨，在民主程序底定之後，他相信賴“總統”，也就是賴主席，也一定會帶領大家，以及各級黨公職，一起努力來進行台灣相關的政治改革的工作。