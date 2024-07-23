台漢光演習　18陸機、8陸艦繞台海空域

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北7月23日電／台灣漢光40號演習邁入第2天，但受到“凱米”颱風影響，後續演訓科目已調整或取消。另一方面，從昨日上午6時至今日上午6時，24小時內，台灣軍方仍偵獲18架次大陸軍機、8艘軍艦進入台海、空域活動；其中6架次更越過“海峽中線”、以及西南空域，期間一度距離基隆僅62浬（約114.8公里），另有3架無人、輔戰機飛進台灣西南空域，距離屏東鵝鑾鼻僅39浬（約72.2公里）。



台灣軍方表示，已運用任務機、艦和岸置飛彈系統持續監控應處。



台灣軍方今日發佈最新大陸軍方台海動態指出，自22日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲18架次軍機、8艘軍艦在台海周邊活動；於“台海中線”活動的15架軍機中，有3架次飛越“海峽中線”，期間一度距離基隆僅62浬（約114.8公里），另有3架無人、輔戰機飛進我西南空域，距離屏東鵝鑾鼻僅39浬（約72.2公里）。



由於氣象署22日深夜發布中颱“凱米”的海上警報，因此“國防部”決定取消原定今晨將由空軍5聯隊實施的戰機起降等動態演練科目，另由於氣象署預測凱米颱風後續將觸陸，因此軍方將滾動式調整實施後續演練科目。



有關大陸軍機、艦台海動態，軍方表示會持續運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。