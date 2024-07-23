金防部漢光40號演習拂曉實彈射擊

金防部“漢光40號”演習23日清晨於砲陣地執行240榴砲實彈射擊，展現外島部隊精實訓練。(圖：金防部提供) 中評社金門7月23日電／“漢光40號”演習如火如荼進入第二天實兵操演，陸軍金門防衛指揮部砲兵營今天清晨於陣地，執行240榴砲實彈射擊，官兵演練在敵情威脅想定下，運用夜色昏暗時分，即不斷進行砲彈檢查等各項備戰整備工作，待拂曉突獲上級發布之狀況後，立即進入陣地，完成射擊準備，射擊240公厘之巨型榴彈，並精準命中目標區。



金防部強調，此次射擊全程依照實戰化整備及射擊，不僅驗證建制武器維保實效，更充分展現外島部隊精實訓練；尤其240榴砲強大之火力，可對有利重要目標實施打擊，是我防區堅實戰力。



另於22日夜間，金防部烈嶼守備大隊也進行“動員民用物資強化灘案阻絕設置”演練，部隊依據敵情想定，整合防區民、物力動員能量，運用現有貨櫃、鋼刺蝟、廢油桶及蛇腹型鐵絲網等資材，前推至預想之灘岸，實地演練多層次阻絕設置作為，以驗證戰時遲滯敵登陸之能力。



金防部表示，駐軍可把握及運用“先處戰地”之戰場經營優勢，晝夜均能持續提升灘岸據點守備能量，使敵人難以侵犯，以有效支援防衛作戰任務，確保“國家安全”。