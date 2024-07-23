環團批“賴政府”　推廣紅樹林當生意

環保團體召開“藍碳大夢風險－正視紅樹林造成的危機”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月23日電（記者 俞敦平）台灣有部分地區紅樹林擴張引發生態與防洪問題，學界與環保團體今召開記者會呼籲政府，停止為了保護生意推動外來紅樹林種植計劃，重視生物多樣性與實質減少碳排放。



台灣蠻野心足生態協會等民間團體23日上午於“立法院”召開“藍碳大夢風險－正視紅樹林造成的危機”記者會，台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政、荒野保護協會秘書長謝振東、彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君出席。



環團人士們指出，台灣紅樹林其實已經過度擴張，引發了生態上的危機，因此許多地方政府與民間團體都在進行疏伐。但政府卻因為紅樹林可以被視為藍碳來源，因而甚至鼓吹種植外來種的紅樹林。這將對台灣的海岸及河口造成不可逆的重傷害。他們痛批，政府的藍碳紅樹林是為了保護生意而非保護生態。



環團人士們指出，外來紅樹林的碳匯效益被過度誇大，其擴張反而對自然海岸造成損害。紅樹林強植計劃應停止，政府應優先保護原生濕地和物種，並從源頭減少碳排放，而非依賴後端的碳匯措施。他們呼籲台灣紅樹林擴張問題需引起重視，政府應聽取多方意見，停止不當種植計劃，確保生態系統平衡與可持續發展。