鄭天財：賴清德應促兩岸和平　莫作它人棋子

藍委鄭天財受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月24日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人特朗普認為台灣應付保護費，“行政院長”卓榮泰說願意付出更多責任。對此，中國國民黨籍“立委”鄭天財向中評社表示，如果卓榮泰要讓台灣付更多保護費，那這做法絕對是錯誤的，反而“賴政府”應該想盡辦法促進兩岸和平，台灣不要成為別人的棋子。



鄭天財為原住民阿美族，花蓮縣瑞穗鄉人，台灣大學法律系畢業，曾任台灣省政府副秘書長、“行政院原民會副主委”，也是台灣第一位升至簡任第十四職等的原住民公務員，已任四屆平地原住民選區“立法委員”。



特朗普日前接受專訪時談到台灣議題，直言台灣奪走美國晶片產業，還說台灣要美國保護就需要付費。



卓榮泰17日於“行政院”與媒體茶敘時表示，有注意到特朗普的說法，台灣願意付出更多責任，藉以防衛台灣，保障安全。



鄭天財表示，可是現在特朗普要求的是額外再付保護費，從特朗普的用詞來看，他認為是美國在保護台灣，所以台灣應該付保護費，但是他也很誠實表達了，台灣這麼遠的一個小島，要保護也不容易。但是從台灣的立場而言，台灣搞不好還是有協助美國防務功能，因為美國本土真的很遙遠，台灣處於協助美國防禦的重要位置，那到底是誰保護誰？



鄭天財指出，不論是賴清德身為“總統”，或是卓榮泰身為“行政院長”，都應該闡述台灣在這方面對美國的重要性，而不是說我們要付更多責任，難道卓榮泰這麼說的意思是要我們付更多保護費嗎？這是錯誤的。作為“總統”、“行政院長”這樣的領導人，特朗普已經把話講這麼清楚了，但我們應該從台灣人的立場來看，其實我們對美國有協防的功能。