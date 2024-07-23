趙少康：賴清德一意孤行用民主包裝“台獨”

趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）賴清德在21日民進黨全代會全程用閩南語致詞，並提及要建立台灣主體性的“國家認同”。前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天受訪時批評，賴清德是在用民主包裝“台獨”本質和目標，非常不智，表面上說團結台灣，但實際上是一意孤行。



賴清德21日在全代會上表示，民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿“台灣是反攻大陸基地”的錯誤，並確立台灣優先的國家政策，現在政府責任是團結人民，反併吞，確保國家主權。



趙少康今天上午出席國民黨革命實踐研究院主辦的工商建設研究會的研討會活動，他受訪時對此表示，賴清德在全代會的表現以及談話內容，不只是用閩南語當工具，基本上是把“台獨”本質和追求的目標，用民主包裝再次顯現，他不懂這對台灣有什麼好。



趙少康認為，賴清德嘴上講要團結台灣，做的事其實是在分裂台灣，造成內部對立，這很不智。



趙少康說，陳水扁執政也是少數，他第一任“行政院長”用唐飛，也知道要和國民黨溝通，賴清德現在也一樣，但賴不溝通，不和在野協商，全部一意孤行，這怎麼團結台灣？賴清德必須遞出橄欖枝，而不是一方面蠻幹，一方面說要團結，這怎麼可能呢？