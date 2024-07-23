北台灣萬安演習　民眾躲五星酒店吃美食

萬安47號演習開始，不少民眾到五星級飯店用餐兼避難。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）2024年“萬安47號演習”進入第二天，今日輪到北部地區，台北、桃園等7縣市，下午1點30分至2點進行人、車、燈火管制。台北市五星級的福華飯店今天近中午時也做好各項避難準備和指引，要讓前來用餐的民眾安心，特別的是，現場觀察確實有不少台北民眾特別選在中午時間到飯店用餐，不僅可以享用美食也可達到避難演習效果，一舉兩得。



這次的萬安演習同時透過“空中威脅告警系統”發送手機告警簡訊，發送的內容為“萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。“Air Defense Drill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediate shelter”，同時將在告警訊息中附帶連結，民眾點選會出現地圖，可以瞭解臨近的避難設施。



台“國防部”提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制；防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令的管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。