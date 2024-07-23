台灣電力吃緊　王鴻薇：延役核電廠才是解方

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月23日電（記者 俞敦平）昨日台灣中電北送達臨界值，台電啟用了多台已經除役或是還沒測試過的發電機組。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日下午受訪時表示，目前台灣電力供需嚴重不平衡，台電已經採取非常手段應對，例如啟用核二廠已退役的柴油發電機和尚未測試的大潭電廠發電機。她認為，中電北送或南電北送等措施都無法根本解決問題，延役核二廠與核三廠才是可行的解決方案。



昨日台灣因高溫和颱風前的極端天氣，導致用電需求激增。同時，由於北部的林口和大潭電廠部分機組故障和檢修，北部地區的供電能力受到影響，電力由中部往北部輸送的潮流達到警戒值。為了維持北部地區的供電穩定，台電啟動了多台已經除役的或是還沒測試的緊備電力機組。



對此，王鴻薇表示，缺電問題已經存在多時，而台電近來幾乎是用盡所有資源來應對電力需求。她指出，儘管核二廠已退役，但其柴油發電機仍在運作，甚至大潭電廠的一些尚未測試的發電機也投入使用。



王鴻薇強調，無論是中電北送還是南電北送，最重要的還是解決目前電力供需不平衡的問題。她認為，僅依賴這些措施無法根本解決問題，延役核二廠與核三廠才是解決電力供需不平衡的關鍵方法。她表示，將繼續推動核二廠與核三廠的延役，以確保電力供應穩定。