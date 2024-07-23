趙少康：九二共識沒有錯　就是兩岸通關密語

趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天出席一場藍營內部座談會，被問到國民黨的兩岸論述該如何推廣九二共識路線？他表示九二共識沒有錯，只是民進黨端不出更好的論述只能汙名化它，而九二共識就是兩岸通關密語，兩岸要談就需要這通關密語，民進黨不要，那就是現在兩岸惡化的樣子。



國民黨革命實踐研究院本周舉辦一連五天的工商建設研究會研討活動，地點在台北市福華飯店，北中南許多黨籍縣市議員或黨部主委、親藍的中小企業界人士等約50人參加，趙少康受邀出席演講有關媒體與政治的主題。



會中有人提問九二共識的路線問題，趙少康說，九二共識沒有什麼不對的，只是被污名化了，九二共識就是一個中國各自表述，簡單說就是各說各話，過去經由“我方”提出，一開始大陸方面不同意，後才才改口同意，一直沿用至今。



趙少康認為，要讓大陸更改九二共識這路線很難，而且要改成什麼呢？總要提出新的論述，但過去民進黨執政了8年，完全想不出更好的，所以採用汙名化九二共識的方式。



趙少康提及，美國在台協會的人曾問他九二共識的角色，他當時回答就如同阿里巴巴裡面的通關密語，兩岸之間就是如此，有了九二共識就可以談，甚至有的時候不用去深究什麼內涵，就是一個通關密語，但民進黨不接受，那就是現在兩岸對立緊張的樣子。



趙少康強調，但國民黨光是捍衛主張九二共識是不夠的，選舉選不贏不只是九二共識的問題，而是在很多對大陸立場上該堅持要堅持，據理力爭，大陸方面有錯就要大聲說出來，而不是唯唯諾諾，只要立場堅守，民眾是會看清楚國民黨的確在為台灣爭取很多尊嚴和對等，這樣才有希望爭取更多支持。