莊嚴：謝系被新潮流整個幹倒血海深仇永難解

前民進黨組織部副主任莊嚴。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月23日電（記者 楊騰凱）針對民進黨內權力格局，前民進黨組織部副主任莊嚴向中評社分析，“行政院長”卓榮泰不可能完全臣服賴清德，因為卓是駐日代表謝長廷大弟子，當初謝系被新潮流整個幹倒，血海深仇永不可解，卓撐過“立法院”下會期預算審查後，階段性任務大概就結束了，賴會換上“戰鬥內閣”面對2026。



莊嚴分析，卓榮泰率領的派系“民主活水”，21日在民進黨全代會中由綠委洪申翰拿下1席中常委，民進黨共10席中常委，儘管媒體解讀親賴系統共擁6席中常委，讓賴接掌大權，但他認為，“民主活水”洪申翰應歸屬“泛英系”，一來一往後，“非賴”與“親賴”是五五波，賴清德的黨內權力結構並不穩固。



莊嚴在2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任。



莊嚴說明，2020年洪申翰第一次列入不分區“立委”，當時就是受到蔡英文的栽培，至於“民主活水”領導人物卓榮泰，他與賴清德之間的關係也不見得那麼好，因為卓榮泰出身前“行政院長”謝長廷的“謝系”，是謝長廷的大弟子，另外英系代表人物之一，綠委王世堅也是謝的弟子，知道這個源淵就對了，賴清德怎麼可能會尊謝長廷呢？卓榮泰怎麼會臣服於賴清德呢？



莊嚴解釋，當初新潮流陪著陳水扁把謝系以及謝系前身“福利國連線”整個幹翻、幹倒，這是永世不可解的血海深仇，後來謝系很多人都靠向蔡英文，不靠英系就不能存活，所以這樣說起來，卓榮泰與“民主活水”不大可能百分之百效忠賴。



莊嚴表示，卓榮泰最後必須另起爐灶，其實和綠委陳亭妃面對的局面沒兩樣，因為光是靠別人，別人就算不扯後腿好了，也不見得會幫多少忙，當然就只好另樹旗幟。