台旅宿業缺工嚴重！ 業者盼盡速開放外勞

1111人力銀行舉辦“觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會”，與會學者、業著及民代合影。（中評社 俞敦平攝） 1111人力銀行發言人曾仲葳。（中評社 俞敦平攝） 旅館公會聯合會副理事長鄭生昌。（中評社 俞敦平攝） 台灣餐飲業聯盟理事長李日東。（中評社 俞敦平攝） 藍委王鴻薇受訪。（中評社 俞敦平攝） 1111人力銀行舉辦“觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月23日電（記者 俞敦平)近期台灣旅宿業缺工問題日益嚴重。1111人力銀行召開公聽會，希能能收集各界意見解決問題。根據1111人力銀行的調查，基層服務人員短缺最為嚴重。台灣餐飲業聯盟呼籲政府加速開放外籍勞工，而中國國民黨籍“立委”王鴻薇強調，觀光業的發展必須依靠足夠的勞動力支持。旅館公會聯合會副理事長鄭生昌則指出，引進外籍勞工是解決缺工問題的有效方法，希望政府能儘速推動相關政策。



1111人力銀行23日下午於“立法院”舉辦“觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會”。中國國民黨籍“立委”王鴻薇、“中華優質旅遊發展協會”理事長李奇嶽主持，台灣餐飲業聯盟理事長李日東、旅館公會聯合會副理事長鄭生昌等多位業界和工會代表出席。



1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據最新調查，有58.9%的餐飲及旅館業者表示有招聘需求，且最急需的是基層服務人員，如房務員、外場人員、櫃台及廚師等。主要的缺工原因包括少子化、青少年求職意願轉變、不願假日及輪班工作，以及認為相關產業工時長、薪資低等因素。



曾仲葳指出，餐飲和旅館業的缺工情況尤為嚴重，公司資料庫顯示，目前有超過23萬筆的工作機會，顯示出基層服務人員的需求非常大。面對短期內改善的挑戰，約七成的業者已改變經營模式，例如尋求更多兼職人員、調整營業時間、引進智能點餐系統及AI自助入住服務等。



李日東表示，目前超過九成的業者面臨缺工問題，政府應加速解決此問題。他指出，許多勞工選擇領取失業救濟金，不願成為正職員工，呼籲政府開放旅宿業引進外籍勞工。



王鴻薇強調，暑假是旅遊旺季，但缺工問題尤為嚴重。根據主計處統計，旅遊及餐飲業的缺工率達到4.3%，僅次於電力及燃氣業。她認為公聽會的意義在於聽取業者及從業人員的意見，以解決契約工問題，並希望政府在政策上能協助業者。



鄭生昌指出，疫情後景氣迅速復甦，但旅宿業人力嚴重不足。根據觀光署2023年統計，旅宿業缺工約8000人，房務清潔人員缺工約5500人，預計至2025年底將再增加3000個客房，進一步加劇人力缺口。他呼籲引進外籍勞工來解決基層人力不足的問題，並認為這是有效且迅速的解決方案，期望政府能儘快推動相關政策。