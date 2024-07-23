苗縣後龍夏日音樂節8月3日登場

後龍鎮公所好望角夏日音樂節，安排在景觀亮麗的好望角舉行。（後龍鎮公所提供） 中評社苗栗7月23日電／為了帶動後龍夏季濱海觀光，苗栗縣後龍鎮公所全力打造“好望角音樂節I WANT YOU”，8月3日邀請大家來聽團。有“超人氣大勢樂團－告五人”、“金曲最佳樂團－宇宙人”、“經典搖滾－沁樂團”、“熱血搖滾－怕胖團”、“新生代獨立樂團－P!SCO”以及“清新創作歌手－魏嘉瑩”，六組超夯卡司8月3日將登上好望角風景區開唱。從下午四點開唱到晚間八點，伴隨夕陽與星空一同登場，要在最美的場地、唱最嗨的歌。



後龍鎮公所安排8月3日星期六，在好望角舉辦首場好望角音樂節。



中國國民黨籍苗栗縣後龍鎮鎮長謝清輝23日在記者會上，特別推薦這場夏日音樂會給全台各地好朋友，好望角有無敵海景和絕美日落，四季景色皆美，藍色大海搭配金色落日，再到晚上的“點點星海”，可以說是“美麗無極限”，希望把這美麗的景色介紹給更多人知道，另活動配合現場人潮餐飲需求，也安排市集提供民眾消費。另鎮公所提醒民眾，考量夏日高溫，務必做好防曬或補水，維持自身體力狀況好參與音樂節。



謝清輝今年大手筆在好望角風景區內栽植3萬株的鐵砲百合及台灣原生種百合，將原先景觀視野特殊的好望角景區，打造成百合天堂，遊客前來欣賞音樂會的同時，也可以賞花、遠眺西側台灣海峽、後龍溪及西湖溪出海口及美麗的風車特景。



謝清輝指出，遊客來後龍鎮旅遊，如果從好望角做為起點，除了欣賞萬株百合盛開的奇景，印照高聳的發電風車，遠望台灣海峽及後龍溪出海口壯麗的美景。也可以沿著新修建完工的登山步道下到過港隧道、過港貝殼化石層、海角樂園、西湖溪濕地。更可騎乘自行車，沿著綠風自行車道，欣賞後龍海岸線美麗景觀、合歡石滬群、水尾社區牽罟文化區、清海宮及山邊媽祖等景點，更可以前往海角樂園欣賞盛間的天人菊美景。