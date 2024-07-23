中評鏡頭：台北萬安演習演練飛彈炸淨水廠

長興淨水廠模擬遭到飛彈轟炸襲擊，消防員搶救。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）台北市的軍民聯合防空（萬安47號）演習23日下午舉行，整個台北市有半小時淨空成空城，中國國民黨籍台北市長蔣萬安率領市府團隊偕“警政署”、台“國防部”後備指揮部等單位一同進行長達1小時多的視察，參與民眾演練飛彈襲擊時的疏散，長興淨水廠更上演實操的爆炸攻擊，進行搶救的模擬，十分逼真。



因應戰時需求，以及兩岸關係愈漸緊張，萬安演習的項目逐年增加。



台北市團隊首先在台北捷運六張犁站進行講解演練，一到下午1點半，全北部區域民眾的手機聲響大作，全城戒備、淨空。在捷運站，參與的民眾進行模擬疏散，“國防部”後備軍人此次首次加入台北市的萬安演習民防，軍人及警方協助進行疏散避難。



眾人沿途在基隆路上的各場域進行視察，模擬基隆路的高架道路若遭遇襲擊，必須淨空，不過高速公路的車輛在演習時仍可繼續行駛。過程一開始就發生有民眾在視察團隊旁邊騎機車違規，被警方喝止。



蔣萬安擔任台北市指揮官，“警政署”副署長詹永茂擔任統領官，眾人一起沿著基隆路的大廈、停車場、地下室進行視察，民眾模擬躲在地下室防空洞避難。



而大安國小則做為收容所的用途，進行民眾的安置、心理諮商輔導、物資發放等作業。最後一場到了長興淨水廠，模擬戰時飛彈攻擊，原水管、加藥管遭破壞需要修復，民眾困在2、3樓等待救援，消防同仁進行水柱搶救。爆破相當逼真，烈火燃燒，警消同仁訓練有素，進行實操救災，眾人全程全神貫注。雖然萬安演習已在下午2點解除管制，但台北市的實操則延長至2點半許圓滿結束。