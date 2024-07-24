中評幕後：民進黨職改選　呂林小鳳蓋錯票？

呂林小鳳臉書大頭貼在今年1月大選後就已放上自己和賴清德的合照。（照片：呂林小鳳臉書） 中評社桃園7月24日電（記者 盧誠輝）民進黨21日黨職改選過程暗潮洶湧，先有“正國會”的新北市議員卓冠廷意外以1票之差落選中執委，後有新系的“立委”林宜瑾因桃園市議員呂林小鳳“蓋錯”跑票也錯失中常委。對此，有民進黨員向中評社揭露綠營全代會的監票奧步，要跑票而不被發現難上加難，而呂林在跑票後隔天晚上立即宴請民進黨桃園市議會黨團議員，並在內部群組發長文坦承自己是故意蓋廢票，態度也突然龜縮改口喊效忠賴清德。



有民進黨員告訴中評社，呂林小鳳很明顯就是故意跑票，因為大家都是成年了，呂林雖然對外宣稱是“蓋錯”，但哪有人“蓋錯”手指印卻故意蓋在自己的選號上的？這很明顯就是在嗆聲，想藉由此次投票向賴清德表達“桃園隊”近期的不滿情緒。



據瞭解，呂林小鳳在2022年民進黨職選舉時也曾同樣“蓋錯”候選人，當時呂林被分配要投給當時的新系新北市議員許淑華，但卻“蓋錯”投給非新系的台中市議員陳淑華，但因上屆黨職選舉各派系早已喬好，所以並未對選舉結果造成影響，而這屆黨職選情格外緊繃，各派系的票都算得很精準，所以差1票就很可能會影響選舉結果。



該民進黨員表示，民進黨職選舉要抓跑票其實並不難，因為過去黨內選舉，民進黨各派系都會要求黨代表投票時，要在選票上做“記號”，包括要在選票上的哪一角“折角”，或是蓋章要蓋在候選人的上下左右哪個位置等方式，蓋完章還要技術性亮票讓排在後面的黨代表瞄一眼確認。因為黨職選舉後，選票會交由組織部封存，但中執委和中常委事後有權可以調閱選票，而這些“記號”就可用來確認各派系是否有人跑票。



對於外傳過去呂林小鳳和鄭文燦的關係並不是那麼好？一位綠營桃園地方人士則斬釘截鐵地告訴中評社，兩人關係其實不錯，呂林是標準燦系“桃園隊”的要角，2018年鄭連任桃園市長後，呂林還接任民進黨桃園市議會黨團總召，兩人互動一直很好。且呂林過去根本就不是新系的人馬，她跟“正國會”大老游錫堃的關係甚至還比跟新潮流的關係更好。

