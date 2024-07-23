詹永茂：台灣不啟戰端　主政者責無旁貸

萬安47號演習統裁部副統裁官、警政署副署長詹永茂致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）台北市的軍民聯合防空（萬安47號）演習23日下午舉行，擔任演習統裁部副統裁官的“警政署”副署長詹永茂在致詞時表示，萬安演習是因應戰時準備，台海若開戰，絕對是災難，期盼兩岸領導人要有智慧，台灣不開啟戰端，主政者是責無旁貸。



台北市萬安演習於下午1點半至2點半進行，管制時間半小時、只到2點。詹永茂與擔任台北市指揮官的中國國民黨籍台北市長蔣萬安等人全程視察、參與，與會的還有台北市政府副秘書長游適銘、民政局長陳永德、兵役局長李治安、教育局長湯志民、觀光傳播局長王秋冬、警察局長李西河、青年局長殷瑋，以及“警政署”官員、“國防部”後備指揮部等。



蔣萬安、詹永茂進行基隆路沿途的設施視察，並聽取各單位的講解報告，還有許多參與民眾的實際操演。在長興淨水場模擬遭飛彈攻擊後，蔣萬安、詹永茂進行總結致詞。



詹永茂表示，台北市團隊演練非常積極可圈可點，大家都知道紙上談兵是不足的，因此發現缺失都會加以改進，萬安演習就是要因應戰時，要做什麼？民眾都要熟悉，包括地下室、停車場的避難等。



話鋒一轉，詹永茂說，萬安演習是演練發生戰爭時的準備，有鑑於國際情勢上，俄烏戰爭2年迄今都沒終止，而台海一旦有事，將會是不對稱作戰，也許需要其他國家的軍援，但是要去模擬並相信，沒有國家會派兵來救台灣，台灣只能自己救自己。



詹永茂直言，戰爭非常慘烈，白宮國家安全顧問沙利文（Dan Sullivan）最近就說，台海開戰對台灣、大陸和美國及每一個人都是“絕對的災難”。他期盼兩岸領導人都能夠以蒼生為念，兩岸領導人都要有智慧去避戰。沒人想要發生戰爭，台灣不輕啟戰端，但也不是掌握在台灣人手中，即便有千分之一、百分之一發生戰爭的機率，台灣都要做好準備。對於此事，主政者是責無旁貸。



蔣萬安致詞則說，要確保“國土”安全，全民防衛意識要融入生活，謝謝詹永茂的參與，台北市成立的稽查小組每個月都在確認萬安演習的環節，馬上改進、馬上到位，剛剛他也沿途看了各式各樣的戰時避難、疏散、搶救措施，同仁們都辛苦了。



隨後詹永茂頒獎給警消人員，由台北市警局大安分局代表受獎。