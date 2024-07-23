陸委會：兩岸明在金門協商0214事件善後

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／金門北碇島海域2月14日發生大陸漁船翻覆事件，2名陸籍漁工不幸溺斃，遺體目前還在金門，遲未能返回故里。陸委會今天下午發布新聞稿宣布，兩岸雙方商定於24日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論，“我們期待能儘速完成善後等相關工作”。



據瞭解，陸委會和陸方代表明日於金門碰面簽署協商共識，台灣也將歸還遺體跟漁船。



中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍今天下午在臉書發文先預告晴空再現，祝明天一切順利，魂歸故里、善意累積。接著在媒體群組裡發出以下訊息：



“撥雲見日終有時，一碧萬頃醉晴空”！在今年春節期間金門海域所發生的不幸事件，經過各方不斷溝通努力後，終於傳出令人振奮的好消息。明天兩岸雙方代表預計將會在金門碰面簽署共識，相信會有圓滿的答案。更重要的，不論是滯留在大陸的金門胡姓釣客，還是陸客到金門觀光旅遊等，也都期待同樣能有好的結果。玉珍也會持續為兩岸和平努力！



金門海域今年2月14日出現一艘陸籍快艇，因為越過金門的禁止水域，“海巡署”前往取締，不料，竟引發4人落水，2死意外，該事件引發社會關注，就連“海委會主委”管碧玲都表達歉意，對於沒有蒐證好，造成的影響、社會的震盪和造成的傷痛，一定會痛加檢討。