賴喊建立台灣“國家認同”蔣萬安批意識形態

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）賴清德21日在民進黨全代會喊出要建立台灣主體性的“國家認同”，被批評是推動“台獨”意志堅定。中國國民黨籍台北市長蔣萬安23日表示，應該要非常務實、理性並盡全力維持區域和平，不該以意識形態掛帥。



台北市的萬安演習於下午1點半至2點半進行。參與的有擔任演習統裁部副統裁官的“警政署”副署長詹永茂、蔣萬安、台北市政府副秘書長游適銘、民政局長陳永德、兵役局長李治安、教育局長湯志民、觀光傳播局長王秋冬、警察局長李西河、青年局長殷瑋，以及“警政署”官員、“國防部”後備指揮部等。



蔣萬安會後在最後視導的地點長興淨水廠接受媒體聯訪。記者詢問，賴清德喊出要建立台灣主體性的“國家認同”，被台大政治系教授左正東批評是心理“台獨”，國民黨智庫副執行長凌濤直言是實質“台獨”。



蔣萬安回應，他認為應該要非常務實、理性、盡全力去維持區域的和平穩定，而不應該以意識形態來掛帥。而民眾其實更關心的是現階段有非常多民生的議題，包括能源如何穩定的供電、不要缺電、物價不斷的上漲，居住的問題，年輕朋友亟待政府來正視、來解決，所以這些民眾更為關心。



針對萬安演習後，全民自我防衛意識有無提升？蔣萬安說，今年比去年規劃更多，而長興淨水廠就模擬遭受飛彈攻擊、大樓著火，他確實希望落實全民防衛的意識，所以一再強調《孫子兵法–九變篇》有云“無恃敵之不來，恃吾有以待之”，絕對要做好萬全的準備，他也再三地提醒同仁，各局處一定是要料敵從寬、禦敵從嚴，以這樣的態度來面對各項災害的發生。