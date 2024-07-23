兩岸明日金門簽協議　陳玉珍：良好訊號

藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電（記者 楊騰凱）針對0214金門撞船事件，陸委會和大陸方面代表明日將於金門簽署協商共識，台方將歸還罹難漁工遺體及漁船。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍向中評社表示，這件事情兩岸已經談妥，明日只是正式簽名達成協議，在兩岸劍拔弩張的此時，這是彼此朝和平發展前進的良好訊號。



陳玉珍透露，接下來關於開放陸客到金門旅遊，以及滯留大陸的胡姓釣客返回金門，都可以樂觀其成。



外傳兩岸已對0214金門事件的後續處理達成共識。對此，陸委會今日下午表示，兩岸雙方商定於7月24日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論。我們期待能儘速完成善後等相關工作。



陳玉珍向中評社表示，其實兩岸對金門事件已經談妥了，明天的會談只是簽署協議，她當然知道雙方談妥的內容，不過她不便事先透露，總之雙方就是達成了圓滿的共識，大家都希望兩岸好好發展。



是否台灣方面願意讓步才達成共識？



陳玉珍表示，大家都以人道主義為最高考量看待此事，所以才能達成共識。



陳玉珍指出，包括罹難漁工遺體、船隻送返，還有相關慰問事宜，都已經有共識。



0214金門事件能妥善處理，是兩岸氣氛緩和的重大訊號嗎？



陳玉珍表示，這真的非常好，在兩岸非常劍拔弩張的此時，至少是雙方非常正面朝和平發展向前走的訊號。



陳玉珍表示，接下來關於滯留大陸的金門胡姓釣客何時返回，以及開放陸客到金門觀光，都可以樂觀其成。



陳玉珍強調，很多事情都需要兩岸更多的理解與包容，