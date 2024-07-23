藍委身價非凡！蘇清泉5億、陳永康擁張大千

藍委蘇清泉。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／“監察院”廉政專刊今天公布“立法院院長”韓國瑜等111人財產申報，中國國民黨籍“立委”蘇清泉身價新台幣5億最有錢；藍委陳永康收藏的名家畫作價值2千多萬；陳菁徽雖身家破2億元，但揹債近4億。顏寬恒、張智倫的身家也都破億。



據廉政專刊顯示，創辦屏東安泰醫院的蘇清泉，與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元，25筆股票615萬9990元、債券85萬1781元、24筆保險、以及2筆債權3251萬9349元；事業投資部分，投入安泰醫院及周邊體系高達4億5561萬8701元，另還有周轉金與購置不動產的授信，有2760萬4797元債務。



前海軍上將陳永康除存款1929萬多元及股票外，還熱愛收藏名家畫作跟古董，申報清單包括張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅、黃冑雙驢、傅抱石等多項作品，還有一對乾隆20吋龍盤，總價值2280萬。



顏寬恒與妻子陳麗凌申報73筆土地、19筆建物都位於台中，存款5076萬7688元、股票3744萬7570元、債券892萬5966元、60筆保險、另有債權8140萬元，財力相當驚人。另有高達1億7377萬4758元的債務，分別為兩筆各7百萬的周轉金及3311萬2600元的不動產授信。



張智倫與妻子彭涵及2名未成年子女申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險、2筆債權5085萬，分別是出售土地所得985萬與借款4100萬。事業投資663萬8162元，身價預估上億元，債務部分，也有9150萬，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬及兩筆合建保證金。



陳菁徽與丈夫蔡政哲共同申報3922萬5992元、多筆股票總值4928萬9355元、基金212萬6856元、32筆保險，還有一本價值339萬9230元的黃金存摺，加上蔡政哲主要投資生醫公司、投資公司的5筆事業投資，高達1億1125萬元，身家突破兩億元。值得注意的是，陳菁徽與丈夫債務高達3億9626萬2331元，用途主要都是周轉金授信。



