兩岸若開戰　李治安：台灣沒烏克蘭的空間

台北市兵役局長李治安接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月24日電（記者 張穎齊）兩岸情勢緊張嚴峻，萬安演習項目逐年增加。台北市政府兵役局長、退役少將李治安接受中評社訪問表示，他看全世界發生的戰爭，俄烏戰爭是因為烏克蘭有很大的空間可打很久，台灣這麼小，並沒有烏克蘭的空間與時間，真的要避戰，別惹出災害。



李治安，陸軍軍官學校、“國防大學”戰爭學院畢業，歷任“憲兵”203指揮部（中部地區）少將指揮官、“憲兵”司令部上校督察長、副參謀長、計劃處長、“憲兵”202指揮部（台北市）上校副指揮官等。



李治安表示，戰爭很殘酷，沒有贏家，主政者別因為一時之氣，造成兩岸人民、財產損失。當然天下沒有白吃的午餐，台灣自己也要做好準備，平時多流汗、戰時少流血，這是以前他在部隊時都經常聽到、講的，訓練好士官、士兵，就是對保護市民進行最大的努力，對於演習做好各種準備，一旦哪天發生戰爭即可用最多的防範，減少損失。



至於台海情勢緊張，李治安說，當然這主責的責任在“中央政府”，他只是下面台北市兵役局，不過他看到全世界發生多起戰爭，其中俄烏戰爭打了那麼久，是因烏克蘭有很大的空間；而台灣這麼小，可能幾周後，戰爭就結束了，台灣並沒有那麼多的時間與空間。



李治安對中評社說，台灣真的要避戰，別惹出戰爭與災害，當然“中央政府”也有提醒做好全民防衛意識的準備，地方政府都會配合，“中央”、地方一條鞭。



他也補充說，“中央政府”會去看兩岸、世界的情勢變化，並希望各縣市都多做準備，當然這也對，若都不準備，那市民該怎麼辦？目前就是做好最多的戰時準備去因應。