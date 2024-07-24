劉書彬：台灣與其做兵推不如做“和平推”

東吳大學政治系教授劉書彬接受中評社專訪。（中評社 資料照） 中評社台北7月24日電（記者 張穎齊）美國民主黨總統拜登宣布退選，支持副總統賀錦麗出征。東吳大學政治系教授劉書彬接受中評社訪問分析，其實美國七月起幾家民調顯示：若拜登退選，民主黨副總統賀錦麗、美國共和黨總統候選人特朗普的支持度都在誤差範圍內，勝負都還不確定。但無論誰當選，美國恐在內政、俄烏、以哈戰爭上都還無暇他顧，最重要是台灣別成為棋子，執政的“賴政府”勿搧風點火、言語刺激對岸。



她強調，近期有許多對台海局勢的兵推（War game）或漢光演習等，她倒是認為，應該要做“和平推”（Peace Game）才對，要去看兩岸是否能有創造和平的部分，比如在文化交流、淨零碳排、人道互助、犯罪共打等方面合作，執政者應該放下意識形態，與對岸良性互動才對，而不是往軍事戰爭方面走。



劉書彬，出生於台北市，德國科隆大學政治學博士，曾任東吳大學政治系主任、台大社科院風險政策研究中心兼任研究員等，研究專長為德國政府與政治、歐洲聯盟、氣候與能源治理、國際關係。



劉書彬表示，美國本土要處理的內政事務太多，今年11月大選無論誰獲勝，都要花不少時間處理內政及俄烏、以哈戰爭問題。因世界上已有2個地方持續戰爭，美國會希望其他地區保持和平穩定狀態，倘若賴清德持續搧風點火，言語刺激對岸，引發兩岸緊張情勢，美國新任總統或會像過去小布什任內一樣，去制約陳水扁。



她說，若特朗普當選，當以美國利益優先，若民主黨候選人當選，也要首先處理現今持續的兩地戰爭，台灣的執政者應該自我克制才對。



劉書彬指出，大家原本認為拜登、特朗普選舉又回到2020狀況，2名老人的政治選舉，相較特朗普很有活力，82歲的拜登表現失常、退化，因此被逼退，而是否就是賀錦麗？並未確定，要等民主黨8月19日的黨代表大會才能確定。相對於拜登團隊競選經費於6月底僅有6900萬美金，在拜登退選後賀錦麗競選團隊在24小時運作時間內，獲得募款經費達到8100萬美元。這顯示民主黨的金主們仍覺得大有可為、情勢看好。而美國近期3家民調顯示，特朗普與賀錦麗都是在誤差範圍內，且拜登退選後，民主黨內的情勢會更明朗，所以藍紅兩黨還是互有盤勢。