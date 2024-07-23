214撞船事件達共識　金門府會很低調

214事件後，大陸海警加強執法強度。（海巡署提供） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）陸委會證實24日兩岸將重啟214漁船事件相關協商，據瞭解已達初步共識，有望化解僵局。不過，金門縣政府與縣議會對此都態度低調，縣府表示，扮演配合角色，地方議員也表示，事前均沒有接獲風聲，身兼金門縣紅十字會副會長的國民黨籍議員許玉昭向中評社表示，這可能是兩岸高層與金門縣“立委”陳玉珍來回穿梭敲定，地方事前毫無所悉。



由於214事件後，大陸海警逐步擴大執法強度，展現行政管轄權，7月2日還扣留涉違規捕撈的澎湖漁船“大進滿88號”及5名船上人員，加上金門籍迷航的胡姓釣客也還在大陸，金門地方研判，面對扣留在陸的台人越來越多，“賴政府”要解套，唯有妥協、談判，可能屆時有關釋放澎湖漁民與胡姓釣客相關議題，也會一併協商。



今年2月14日金廈水域發生陸籍漁船遭台灣海巡艇追撞翻覆事件，釀2名陸籍漁民死亡，陸方訴求公開道歉、賠償、究責，但台灣方面不接受，並要等待司法調查結果，以致雙邊陷入僵局，翻覆的船隻與陸籍死者遺體迄今仍置放於金門，相關事件也導致金廈水域緊張，波及金門觀光等產業。



歷經5個多月，陸委會23日證實，將於24日在金門金湖飯店重啟214事件協商，屆時兩岸雙方將簽署共識協議，據瞭解，台方將歸還陸籍漁船與死者遺體。不過，金門地方在此前，都沒有接獲相關消息，直到看見藍委陳玉珍發布臉書貼文才得知。



金門縣政府態度低調，僅表示扮演配合角色，非相關事件權責單位，不便發言。縣議會此前也毫無所悉，金門縣紅十字會也未獲通知。金門縣紅十字會副會長、縣議員許玉昭向中評社表示，她得知消息後相當振奮，但確實在此之前，毫無風聲傳出，研判是兩岸高層與陳玉珍來回穿梭敲定，終於有望化解僵局，地方都非常樂見！



許玉昭說，金門紅會雖然一直在214事件中扮演人道協助的角色，但在政治磋商領域並不在行，沒有接獲通知，並不意外，據瞭解，24日與會者只會有兩岸官方與海基會、海協會等人員，當然未來有需要紅會協助的部分，金門紅會都樂於協助，只要能夠讓金廈水域恢復平穩，甚至大陸觀光客願意到金門來，都是好事。