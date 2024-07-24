簡煥宗：跑票是鄭文燦的人　被跑票是賴的人

民進黨籍高雄市議員簡煥宗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月24日電（記者 蔣繼平）民進黨21日全代會完成權力核心改組，賴清德嫡系“立委”、新潮流子弟兵林宜瑾因桃園市議員呂林小鳳一張廢票，無緣當選中常委，引發關注。新潮流（菊系）民進黨籍高雄市議員簡煥宗接受中評社訪問表示，“跑票是鄭文燦的人，被跑票是賴清德的人”，確實會讓外界大作文章。他認為，這件事對賴短期沒有什麼影響，媒體會找各種衝突點創造討論熱度，區分賴系、非賴系、點名非賴系共主等等，面對這些事，政治人物要靠智慧去解決。



簡煥宗，東海大學哲學系、中山大學人力資源管理研究所碩士。民進黨籍高雄市議員，曾任陳菊“勞委會”時期秘書及陳菊高雄市長時期的市長室秘書，屬鐵桿菊系。



民進黨21日召開全代會，兩年一次改選黨內權力核心中常委、中評委。在10席中常委之中，賴系6席，非賴系4席。10席中常委包括：新潮流2席邱志偉、林俊憲；英系2席王世堅、蘇治芬；蘇系1席張宏陸；“正國會”1席陳茂松；湧言會1席王定宇；綠色友誼連線1席鍾佩玲；民主活水1席洪申翰；遭“正國會”除名的陳亭妃1席。



賴系雖然拿下6席過半席次，但新潮流從3席減為2席中常委，賴清德嫡系、新潮流子弟兵林宜瑾，因燦系的呂林小鳳投票給林宜瑾時加蓋手印造成廢票，無緣當選中常委，引發關注。



簡煥宗表示，蓋廢票這件事，看起來也非不小心沾到，投票行為從小到大，都知道該怎麼投是有效或無效票，可能是要表達一些情緒或不滿，要問當事人才清楚。原先規劃中常委有3席，但少一票要抽籤，籤運不佳變兩席，林宜瑾的身分算賴清德子弟兵，所以外界會擴大解讀這個部分，這個無可厚非。

