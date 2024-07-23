呂林小鳳認蓋廢票　轟新系對鄭文燦冷眼旁觀

桃園市議員呂林小鳳。（照:呂林小鳳臉書） 中評社台北7月23日電／民進黨茶壺風暴再起！民進黨21日全代會進行黨職改選，賴清德嫡系“立委”、新潮流子弟兵林宜瑾因一張廢票打亂步局，無緣中常委。關鍵的鄭文燦系統、中執委、桃園市議員呂林小鳳在議員群組發文說明始末表示，“她是刻意為之”，因為新系將原本屬於自己的黨代表票配給其他派系，將桃園隊當“棄子”，讓她一怒之下投廢票。



新潮流在這次中常委選舉原本可望拿3席中常委，卻因為泛新系統的呂林小鳳在配票給“立委”林宜瑾時，又多蓋了自己手指印成為廢票，意外讓林宜瑾抽籤落馬，外界謠言四起，儘管新潮流第一時間對外解釋呂林小鳳是“意外”投錯！呂林小鳳本人22日在黨團群組自清，驚爆自己以18票吊車尾當選，險遭出局，新系要她別追問，“難道我們桃園隊是棄子嗎？”她並批鄭文燦發生事情後，新系冷眼旁觀，還要在黨職選舉動手腳，盛怒之下決定蓋廢票，表達對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重。



據瞭解，呂林小鳳22日一早就在桃園市議員群組邀請大家吃飯並提出解釋，但議員黃家齊跟黃崇真直接退出群組、其他議員則未回應，呂林小鳳晚間在議員群組寫下長文，還原過程，她提及，首先要感謝所有桃園市議員、“全國”黨代表、重要幹部們全力支持桃園隊，她也要誠摯與所有桃園隊的隊友們說聲對不起，於中常委選舉投了廢票，引發外界各種猜測遐想，造成桃園隊的困擾，實屬萬分抱歉。



呂林表示，本次黨職選舉，她承擔重任call緊桃園隊，力保2席中執委、1席中評委。於鄭文燦發生事情後，外界看衰桃園隊，派系勢力不斷介入桃園挖票，她依然盡心盡力四處奔走，必須完成任務，大家也是因為團結互相支持，信心堅定續留桃園隊。



呂林強調，自始至終，桃園隊的票就是給賴系人馬，聯繫過程中或有不周全，造成大家的猜忌與誤會，也是她應檢討之處，但是她身為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長，早已是在全力支持賴清德的道路上。為了證明我們的票是回歸賴系人馬，自己也特別邀請“總統府”秘書長潘孟安親臨，給予桃園隊信心。