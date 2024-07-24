高少凡：特朗普執政或走向弱肉強食大國政治

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中7月24日電（記者 方敬為）針對美國總統大選走向，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，目前看來共和黨特朗普勝算較大，根據過去特朗普執政的風格來推測，未來特朗普若回鍋，採取大國政治的傾向相對明顯，中美角力將是主結構，而特朗普又有商人特質，台灣很容易成為交易籌碼，同時也是刺激中國大陸的工具，對台都相對不利。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



對於美國總統拜登宣布退出選舉，不再競選連任，高少凡認為，改變不了整體的局面，特朗普勝選的機率仍偏高，假設是特朗普當選，未來國際政治的格局，很可能走向“弱肉強食”的大國政治，世界的穩定性將相對脆弱，有種1930年代第二次世界大戰開打前的情境重現，不可不慎。



高少凡預測，特朗普當選對中國將施加壓力，首先是關稅戰絕對免不了，根據共和黨公布的新版本黨綱中，羅列20條特朗普競選政見核心承諾，有許多是強調經濟的項目，特朗普在外交上將採取“貿易性質的方式”（Transactional Approach），以美國的霸權作為國際政治的話語權，因此對中國發動嚴厲的貿易戰，幾乎是可預測且不可避免的，如此一來，全球的經濟也將牽一髮動全身。

