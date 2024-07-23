萬安演習警報響　台北下午1：30準時變空城

萬安47號演習，黃暐瀚分享一張高空照，只見原本喧鬧的台北市街頭，竟在1時30分準時“變成空城”。（黃暐瀚臉書） 中評社台北7月23日電／2024年萬安47號演習23日於北部7縣市實施演練，大多北部民眾皆在下午1時30分收到警報。對此，資深媒體人黃暐瀚分享一張高空照，只見本來還很喧鬧的台北市街頭，竟在1時30分準時“變成空城”，讓他忍不住讚嘆，“人車管制，瞬間排空”！



2024年萬安47號演習為配合漢光實兵演習，於本月22日至25日採分區方式進行，實施順序依序為中部、北部、東部及外（離）島、南部。而在中部7縣市於22日演練完畢後，今日輪到北部宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市進行。



各地區在演習當天下午1時30分到下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制，防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施“戰時災民收容救濟站”開設及災害救援演練。



“內政部”表示，行駛車輛在聽聞防空警報後，請駕駛保持鎮靜、依警方與民防執勤人員指揮，配合人、車管制。另外，若行駛於重點驗證區，則需在聽聞防空警報後將車輛停於安全區下車，配合相關人員引導、就近進入防空設施。



“內政部”最後提醒，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾都必須在防空演習期間配合管制與演練，如有違規事宜，各地方政府可依民防法第25條，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。