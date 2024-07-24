中評鏡頭：高雄文龍宮有罕見轉頭神像

文龍宮主祀的朱府千歲，其金身頭部是朝向左方45度，還被封為“歪頭朱王”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月24日電（記者 蔣繼平）高雄市鼓山渡輪站附近，有一座文龍宮，提到這間廟就必須說到廟裡有一尊造型奇特的朱府千歲，其金身頭部是朝向左方45度，還被封為“歪頭朱王”，相傳是神明入夢指定要刻轉頭的姿態，恰巧朝向台南安平，附近許多居民是日據時期從台南安平南下高雄到此打拼，也被解釋為看著故鄉安平。



文龍宮位於鼓山區濱海一路與哈瑪星第二船渠巷弄內，主祀范府千歲、朱府千歲、李天王，因1949年8月23日軍用船“眾利輪”在哈瑪星碼頭發生爆炸，近7、8百人喪命，但安平籍碼頭工人卻沒什麼傷亡，眾人都認為是李天王、范府千歲、朱府千歲保佑，想請神明永駐此地，李天王也賜廟名“文龍宮”，並於1951年9月落成。



文龍宮與位於台南安平的文朱殿有淵源，日據時期，安平文朱殿附近的信眾南下哈瑪星打拼，文朱殿范府千歲與朱府千歲的乩身亦名列其中。這些先民為了祈求平安，就恭請范府千歲與朱府千歲的金身一同南下，而李天王留在文朱殿成為主神，從1943年開始，李天王也年年南巡到哈瑪星，庇佑那些南下打拼的安平人。



而文龍宮主祀的朱府千歲，因為金身頭部是朝向左方45度，與常見的神明金身大不相同，因此又稱為“歪頭朱王”。而這尊朱王金身並非開基朱王，而是之後新刻的金身，據說當時文龍宮耆老請來唐山師傅，朱王入夢顯示要雕刻成轉頭的外型，有這段故事。



根據廟方考究，朱王要求金身轉頭的原因有兩種說法，第一，看著故鄉安平。因為朱王來自於安平，為了讓自己在文龍宮坐的位子能隨時看著故鄉安平，才會以此方式呈現；第二，展現武將氣勢。這種說法認為朱王其實是看向自己肩甲的方向，是為了展現不凡的武將氣勢。